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Даурен Абаев: Законопроект о мирных собраниях открыт для обсуждения

13 Февраля 2020 22:06
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Даурен Абаев: Законопроект о мирных собраниях открыт для обсуждения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Законопроект о мирных собраниях открыт для общественного обсуждения. Об этом сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в ходе программы «Открытый диалог» на телеканале «Хабар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Как известно, Президент дал четкую установку Правительству – разработать новый закон о мирных собраниях. Тогда Глава государства заявил, что мы должны прививать культуру митингов, понимать, что это не только неотъемлемое право человека, но и ответственность. Сейчас документ доступен для широкого обсуждения, на этой неделе состоялось заседание рабочей группы с членами Нацсовета, экспертами – юристами, правозащитниками. На площадке Минюста вчера прошло заседание межведомственной комиссии с участием представителей госорганов и широкого пула средств массовой информации. Конечно же, это не последнее обсуждение. Мы будем собирать мнения, прорабатывать предложения. По мере накопления вопросов по законопроекту, мы будем выступать с разъяснениями по каждому спорному пункту», - сказал Д.Абаев.


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Ключевые слова: СМИ,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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