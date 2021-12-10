Даурен Абаев: За 30 лет мы проделали путь, на который у других уходило столетие

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 30 лет Казахстан проделал путь, на который у других уходило столетие. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По многим параметрам за 30 лет мы проделали путь, на который у других уходило столетие, а то и больше. Наш народ совершил гигантский модернизационный скачок от зависимого положения к суверенитету, от плановой экономики к рынку, от тоталитаризма к открытому, свободному обществу. Но самое главное только этих трех десятилетий непрерывного развития - это успех в строительстве нации. Мы состоялись как зрелое общество в гражданской оболочке казахстанства со своим жизненными пространствами и маркерами», - заявил во время международной научно-практической конференции «Лидерство. Стабильность. Прогресс» Даурен Абаев.

Он пояснил, о каких маркерах идет речь.

«Первое - светскость государства. Второе - казахстанская идентичность. Завязанные на синтезе традиций, берущих начало в глубине веков, и ценностей современного постиндустриального общества с единым культурным пространством. Третье - экономическая самодостаточность и инвестиционная привлекательность. Четвертое - общность территорий», - сказал Даурен Абаев.

По его словам, территориальная целостность страны - это непременное условие общественного развития.

«Примером того, как нация обживает свою территорию в русле современного и собственного проекта модернизации, может служить, конечно, перенос нашей столицы. Город Нур-Султан не просто стал новой точкой роста, но и плавильным котлом для новых межрегиональных связей», - считает Д. Абаев.

«Пятое - общность будущего. Первый диалог о будущем был начат в непростое время. В 1997 году была представлена Стратегия-2030, в последующем формулировки корректировались, задачи уточнялись», - отметил первый заместитель руководителя АП РК.

Однако, как подчеркнул Даурен Абаев, общее понимание укоренилось в сознании всех казахстанцев: мы хотим, чтобы Казахстан вошел в число более развитых стран мира.

Напомним, в Нур-Султане состоялась международная научно-практическая конференция «Лидерство. Стабильность. Прогресс», посвященная 30-летию Независимости Республики Казахстан.



