Даурен Абаев высказался по поводу использования пенсионных накоплений гражданами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев высказался по поводу использования пенсионных отчислений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нужно понимать, что государство не может отдать все накопления под честное слово граждан. Ведь риски очень высоки. Нет гарантий того, что изъятие накоплений сегодня не станет большой причиной нищенствования или серьезных проблем человека завтра. Правила должны быть едиными. У нас нет возможности предсказать будущее и определить тех, кто точно сможет в старости жить нормально и без накоплений. А ведь возраст дожития растет. В среднем он составляет более 10 лет. Эти 10 лет нужно как-то прожить. Сегодня кроме пенсионных накоплений никаких гарантий этому нет», - прокомментировал Даурен Абаев в эфире программы «Открытый диалог» на телеканале Хабар.

«Еще одна причина – отношение многих граждан к пенсионным накоплениям. Ведь очень многие граждане предпочитают получать официальную зарплату по минимальному тарифу, а остальное – в конверте. Все это для того, чтобы в том числе меньше отчислять денег в пенсионный фонд», - отметил министр.

Ранее сообщалось, что накопления почти половины казахстанцев, которые имеют счета в пенсионном фонде, составляют не более 1 млн тенге.