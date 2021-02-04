Даурен Абаев высказался о спорах вокруг вакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев сообщил, что он сделает прививку от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Буквально на днях в нашей стране началась вакцинация от коронавируса. Этот процесс идет под споры сторонников и противников иммунизации населения. К сожалению, часто вместе с рациональными аргументами спорщики допускают и оскорбления, навешивают ярлыки. Я - сторонник вакцинации. Буду ли я прививаться? Да, безусловно. Как только подойдет моя очередь, я готов это сделать публично», - заявил Даурен Абаев на своей странице в Facebook .

«Мы следим за ходом клинических испытаний казахстанской вакцины. Сейчас идет третий этап. Показатель эффективности высокий. Серьезные побочные эффекты не зафиксированы. В основе нашей вакцины лежит инактивированный вирус, то есть, убитый вирус. Он будет способствовать выработке антител, которые будут защищать наш организм. Все документы разработчик в лице Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности передает во Всемирную организацию здравоохранения. При этом мы никуда не торопимся. Все тщательно проверяется. В этом деле не должно быть спешки», - отметил Д. Абаев.

По словам первого заместителя руководителя Администрации Президента, события в мире сегодня показывают, что ставка на отечественную вакцину была стратегически верным решением.

«Причина проста - это острая нехватка вакцин. Западные страны сегодня вводят запрет на их экспорт. Мир не изменился. Каждый сам за себя. Десятки стран рискуют оказаться на обочине глобальной иммунизации. Что это значит? Прежде всего, что им потребуется гораздо больше времени для преодоления коронакризиса. А их граждане станут нежелательными гостями во многих уголках земли. В Казахстане же, как сказал Президент, вакцинирование будет проводиться абсолютно бесплатно. Конечно, это в первую очередь врачи, сотрудники инфекционных больниц - все те, которые находятся на передовой в борьбе с коронавирусом», - сказал он.

Даурен Абаев также высказал свое мнение по поводу споров вокруг вакцинирования.

«Хотел бы отметить один важный момент: государство никого не будет заставлять вакцинироваться. Только добровольное привитие. Мы знаем, что в стране есть те, кто настроен скептически. Но вопреки популярному мнению среди таких скептиков, мало приверженцев маргинальных теорий. Социологические замеры показывают, что отдельные граждане боятся побочных эффектов от вакцин по причине их ускоренного производства. В принципе, эти люди не против вакцинирования, им просто нужны дополнительные гарантия. Именно поэтому сейчас ответственные государственные служащие во всех регионах прививаются. И делают это публично. Это не желание «хайпануть», заработать очки, попиариться - нет, это не так. Это - первый шаг к формированию атмосферы полного доверия», - заявил Даурен Абаев.