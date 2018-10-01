Даурен Абаев высказался о сохранности пенсионных отчислений

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев высказался по поводу сохранности пенсионных отчислений казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, на неделе Нацбанку РК пришлось опровергать заявление одного из экспертов о том, что уже через пять лет в ЕНПФ не будет хватать денег на то, чтобы выплачивать пенсии

«Для начала не будем забывать, что заявление эксперта было опубликовано в довольно авторитетном издании, и это не может не влиять на степень распространения новости, степень доверия. Во-вторых, пенсионные отчисления - это деньги, заработанные гражданами каждодневным трудом, поэтому внимание к их управлению априори будет вдвойне пристальней. Именно по этой причине все текущие показатели ЕНПФ находятся в открытом доступе в сети Интернет. Кроме того, каждый вкладчик в любой момент может проконтролировать движение средств по своему индивидуальному пенсионному счету. С момента создания ЕНПФ его ежегодный инвестиционный доход либо был соизмерим с уровнем инфляции, либо превышал его. Таким образом, пенсионные деньги граждан никуда не пропадают», - сказал министр в ходе программы «Открытый разговор» на телеканале «Хабар».

Между тем, он также прокомментировал неудачные инвестиции ЕНПФ. «Сделка, о которой вы говорите ( с ТОО «Бузгул Аурум» - прим. агентства) была признана судом коррупционной и ответственные лица уже понесли наказание, а прецедент с азербайджанским банком был максимально безболезненно разрешен в пользу Казахстана. Все бумаги этого банка мы обменяли на облигации Азербайджана», - отметил Даурен Абаев.