Даурен Абаев высказал свою позицию по вопросу разрешения трофейной охоты для иностранцев в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев высказал свое мнение в отношении разрешения трофейной охоты для иностранцев в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Здесь нет никаких двойных стандартов. Во-первых, речь идет о строгом регламентировании этого вопроса, то есть определены территории, сроки охоты, и самое главное - количество особей, на которых можно охотиться», - сказал Даурен Абаев в интервью программе «Открытый диалог» на телеканала «Хабар».

Таким же образом, как отметил министр, выдаются путевки нашим рыбакам и охотникам.

«Во-вторых, каждая особь обойдется охотникам в довольно крупную сумму, которая впоследствии будет вложена в сохранение экологии и развитие заповедной зоны. Мой коллега Магзум Мирзагалиев недавно привел очень убедительную статистику – оказывается, за эти годы было отстреляно 969 дров-красоток, а на волю было выпущено 20 тыс. особей. Еще хочу привести один пример, в начале 70-х годов власти Кении запретили иностранцам охотиться на своей территории, казалось бы это верный шаг к сохранению фауны, однако с тех пор страна потеряла в совокупности две трети всех видов диких животных, то есть власти не смогли обеспечить нормальную охрану национальных парков, потому что не было средств. С другой стороны у нас есть ЮАР, здесь государство наоборот оберегало (животных - прим. автора), чтобы иметь возможность устраивать так называемую трофейную охоту. За этот период количество диких животных в ЮАР увеличилось с полумиллиона до 20 млн», - добавил Даурен Абаев.