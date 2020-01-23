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Даурен Абаев выразил соболезнования семье погибшего полицейского Дархана Базарбаева

23 Января 2020 22:20
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Даурен Абаев выразил соболезнования семье погибшего полицейского Дархана Базарбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев выразил соболезнования семье погибшего в Костанайской области полицейского Дархана Базарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Многих казахстанцев и меня в том числе не оставила равнодушным новость из Костанайской области о гибели полицейского Дархана Базарбаева, который погиб при исполнении. Молодой сотрудник полиции спас семью от дебошира ценой своей жизни. Я хочу выразить глубокие соболезнования родным и близким погибшего сержанта и выразить искреннюю благодарность за воспитание достойного сына и гражданина Казахстана. Он остался верен присяге и погиб при исполнении служебного долга, такие подвиги пример для всех нас», - сказал Даурен Абаев в интервью программе «Открытый диалог» на телеканале «Хабар».

Министр призвал граждан не забывать о том, что спокойствию и безопасности на наших улицах мы обязаны полицейским.

«Мы часто ругаем нашу полицию, критикуем, но всем стоит помнить о том, насколько опасна и непроста их служба. Каждый день скольким они жертвуют ради общественной безопасности, и за сегодняшнее спокойствие на наших улицах мы должны быть благодарны им», - подчеркнул Даурен Абаев.



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Ключевые слова: Общество,
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Серик Сабеков

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