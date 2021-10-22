Даурен Абаев: Все 10 нацпроектов – это главные общественные блага

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Все 10 нацпроектов – это главные общественные блага. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента Даурен Абаев в программе «Открытый диалог», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как только вышла новость об утверждении Президентом перечня нацпроектов, конечно же, все задались вопросом: где тексты? И уровень недовольства был – «ну, наверное, Правительство год скрывает содержание нацпроектов и собирается тайно претворить их в жизнь». Есть определенные процедурные нюансы, логистика, в конце концов, через пару дней вся документация по нацпроектам оказалась в открытом доступе. После этого весь накал, я думаю, сошел на нет», – сказал Д. Абаев.

По его словам, между национальными проектами и государственными программами есть концептуальная разница. Прежде всего, в подходах. То есть, планируется решить старые проблемы новыми способами – через четкую приоритизацию мер, через инструменты проектного управления, через цифровую трансформацию. В национальных проектах концепция «слышащего государства» играет особую роль. Она позволила выделить из общественного запроса самое важное, и перевести его в политики и реформы.

«Мы помним, что Президент в прошлогоднем Послании говорил, что «слышащее государство» – это инструмент построения справедливого государства. «Слышащее государство» сыграет свою роль, когда общественность будет следить за исполнением нацпроектов. Это позволит госорганам действовать более эффективно. Еще один важный фильтр – это человекоцентричность, о чем Глава государства тоже говорил. Все 10 нацпроектов – это главные общественные блага, которые касаются каждого гражданина и определяют его быт, его чувство удовлетворения от жизни – образование, здоровье, экология, госуслуги, безопасность и так далее. Вплоть до качества еды на столе. И граждане должны это понимать – как действия Правительства соотносятся с их повседневной реальностью», – отметил Д. Абаев.

Первый замруководителя АП подчеркнул, что проекты – более гибкий инструмент, чем программы. Администрация Президента будет, совместно с проектным офисом, мониторить реализацию нацпроектов и, при необходимости, в проекту будут вноситься изменения. Меняться не будут только ожидаемые результаты и выделенные ресурсы. Если реализация нацпроекта не будет устраивать Президента с точки зрения общей политики, то он может корректировать проекты через поручения, как публично – в Посланиях или на расширенных заседаниях Правительства, так и в виде отдельных поручений.