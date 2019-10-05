+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 17 °С
Алматы: 19 °С
USD 388.89 EUR 426.92
RUB 6.00 CNY 54.41
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Даурен Абаев возглавил национальную федерацию Qazaq kuresi

5 Октября 2019 12:52
Поделиться:
Даурен Абаев возглавил национальную федерацию Qazaq kuresi

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев возглавил национальную федерацию Qazaq kuresi, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Число занимающихся Qazaq Kuresi выросло в 4 раза – Арман Шураев
Вопросы вступления қазақ күресі в олимпийское движение обсудили в Нур-Султане

«Сегодня исполняется 6 лет как я руковожу федерацией Qazaq kuresi. На нашей очередной отчетной конференции Даурен Аскербекович Абаев был избран президентом Национальной федерации Qazaq kuresi. Вы знаете, я на протяжении многих лет руковожу федерацией. Даурен Абаев, занимая должность министра информации и общественного развития, а прежде работая в пресс-службе Елбасы, всегда оказывал большую поддержку реализации наших проектов», - сказал экс-глава федерации Арман Шураев на пресс-конференции в СЦК.

Он выразил уверенность, что с новым руководством национальная федерация Qazaq kuresi будет прогрессировать и дальше.
«Думаю, после его избрания главой федерации казах куресi получил новые возможности для развития. Я иногда люблю говорить, что «Казахстан Барысы», «Евразия Барысы» – это проекты, которые придумали и вывели на высокий уровень журналисты. Думаю, что благодаря работе Даурена Абаева Qazaq kuresi будет и дальше прогрессировать», - добавил он.
Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт, Назначения,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив