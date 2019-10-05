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Даурен Абаев возглавил национальную федерацию Qazaq kuresi
5 Октября 2019 12:52
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев возглавил национальную федерацию Qazaq kuresi, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Сегодня исполняется 6 лет как я руковожу федерацией Qazaq kuresi. На нашей очередной отчетной конференции Даурен Аскербекович Абаев был избран президентом Национальной федерации Qazaq kuresi. Вы знаете, я на протяжении многих лет руковожу федерацией. Даурен Абаев, занимая должность министра информации и общественного развития, а прежде работая в пресс-службе Елбасы, всегда оказывал большую поддержку реализации наших проектов», - сказал экс-глава федерации Арман Шураев на пресс-конференции в СЦК.
Он выразил уверенность, что с новым руководством национальная федерация Qazaq kuresi будет прогрессировать и дальше.
«Думаю, после его избрания главой федерации казах куресi получил новые возможности для развития. Я иногда люблю говорить, что «Казахстан Барысы», «Евразия Барысы» – это проекты, которые придумали и вывели на высокий уровень журналисты. Думаю, что благодаря работе Даурена Абаева Qazaq kuresi будет и дальше прогрессировать», - добавил он.
Ключевые слова: Спорт, Назначения,
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