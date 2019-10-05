Даурен Абаев возглавил национальную федерацию Qazaq kuresi

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев возглавил национальную федерацию Qazaq kuresi, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня исполняется 6 лет как я руковожу федерацией Qazaq kuresi. На нашей очередной отчетной конференции Даурен Аскербекович Абаев был избран президентом Национальной федерации Qazaq kuresi. Вы знаете, я на протяжении многих лет руковожу федерацией. Даурен Абаев, занимая должность министра информации и общественного развития, а прежде работая в пресс-службе Елбасы, всегда оказывал большую поддержку реализации наших проектов», - сказал экс-глава федерации Арман Шураев на пресс-конференции в СЦК.

Он выразил уверенность, что с новым руководством национальная федерация Qazaq kuresi будет прогрессировать и дальше.

«Думаю, после его избрания главой федерации казах куресi получил новые возможности для развития. Я иногда люблю говорить, что «Казахстан Барысы», «Евразия Барысы» – это проекты, которые придумали и вывели на высокий уровень журналисты. Думаю, что благодаря работе Даурена Абаева Qazaq kuresi будет и дальше прогрессировать», - добавил он.