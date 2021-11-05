+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: °С
USD 427.11 EUR 497.5
RUB 6.05 CNY 66.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Даурен Абаев: Вопрос только в сроках ревакцинации, а не в ее необходимости

5 Ноября 2021 20:29
Поделиться:
Даурен Абаев: Вопрос только в сроках ревакцинации, а не в ее необходимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопрос только в сроках ревакцинации, а не в ее необходимости. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев в программе «Открытый диалог», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Роженицу и ребенка спасли врачи в роддоме Атырау
Даурен Абаев: Госслужащие все как один поддерживают заданный Президентом курс Даурен Абаев: Антикоррупционная служба перешла к тактике раскрытия коррупционных схем Произойдет масштабная перезагрузка политики по развитию территорий – Даурен Абаев

«Президент держит руку на пульсе, контролирует ситуацию. Эти вопросы сейчас самые актуальные на повестке дня. А где, на какой площадке все это будет озвучиваться – вопрос вторичный и не принципиальный. Самое главное здесь – содержание. Допустим, та же ревакцинация. Ее старт был лишь вопросом времени. Вопрос необходимости даже не стоит. Это подтверждает опыт того же Израиля, который дальше всех в мире продвинулся в вопросе ревакцинации. Кстати, там, по статистике, ревакцинированные в 20 раз реже тяжело болели коронавирусом. Сейчас, конечно же, Минздраву предстоит, в соответствии с международным опытом, с рекомендациями ВОЗ, четко расписать весь алгоритм ревакцинации. Первый и, наверное, главный вопрос – это срок или интервал между первой и повторной иммунизацией. Второй вопрос: какими вакцинами это все производить. Третий вопрос: как будет работать приложение «Ashyq», будет ли обнуляться «зеленый» статус, и так далее», – сказал Даурен Абаев.

По его словам, очень важно, чтобы Минздрав учел все нюансы вопроса о ревакцинации и четко, доступно все объяснил гражданам.

Напомним, на совещании по вопросам развития моногородов, прошедшем в Экибастузе, Глава государства поручил начать ревакцинацию казахстанцев против коронавируса.


Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация   #Даурен Абаев  
Поделиться:

Автор:

Мейрамбек Байгарин

Новости по теме
Роженицу и ребенка спасли врачи в роддоме Атырау
Даурен Абаев: Госслужащие все как один поддерживают заданный Президентом курс
Даурен Абаев: Антикоррупционная служба перешла к тактике раскрытия коррупционных схем
Произойдет масштабная перезагрузка политики по развитию территорий – Даурен Абаев
Популярное
1 Шесть новых заводов и ТРЦ заработают в Алматы
2 Павлодарец нанес государству ущерб на 500 млн тенге
3 В Алматинской области наказан водитель, не пропустивший скорую
4 Астанчанина избили и ограбили на «свидании»
5 На шесть акимов городов наложили денежные взыскания в Казахстане
6 Главный акмолинский полицейский: Обратная связь в соцсетях – наша ключевая цель
Читайте также
Что нужно знать о ревакцинации от коронавируса: ответы на актуальные вопросы
Введут ли акциз на одноразовые электронные сигареты в Казахстане
Шесть новых заводов и ТРЦ заработают в Алматы
Павлодарец нанес государству ущерб на 500 млн тенге
В Алматинской области наказан водитель, не пропустивший скорую
Астанчанина избили и ограбили на «свидании»
На шесть акимов городов наложили денежные взыскания в Казахстане
Главный акмолинский полицейский: Обратная связь в соцсетях – наша ключевая цель
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив