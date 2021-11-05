Даурен Абаев: Вопрос только в сроках ревакцинации, а не в ее необходимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопрос только в сроках ревакцинации, а не в ее необходимости. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев в программе «Открытый диалог», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент держит руку на пульсе, контролирует ситуацию. Эти вопросы сейчас самые актуальные на повестке дня. А где, на какой площадке все это будет озвучиваться – вопрос вторичный и не принципиальный. Самое главное здесь – содержание. Допустим, та же ревакцинация. Ее старт был лишь вопросом времени. Вопрос необходимости даже не стоит. Это подтверждает опыт того же Израиля, который дальше всех в мире продвинулся в вопросе ревакцинации. Кстати, там, по статистике, ревакцинированные в 20 раз реже тяжело болели коронавирусом. Сейчас, конечно же, Минздраву предстоит, в соответствии с международным опытом, с рекомендациями ВОЗ, четко расписать весь алгоритм ревакцинации. Первый и, наверное, главный вопрос – это срок или интервал между первой и повторной иммунизацией. Второй вопрос: какими вакцинами это все производить. Третий вопрос: как будет работать приложение «Ashyq», будет ли обнуляться «зеленый» статус, и так далее», – сказал Даурен Абаев.

По его словам, очень важно, чтобы Минздрав учел все нюансы вопроса о ревакцинации и четко, доступно все объяснил гражданам.

Напомним, на совещании по вопросам развития моногородов, прошедшем в Экибастузе, Глава государства поручил начать ревакцинацию казахстанцев против коронавируса.