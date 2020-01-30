Даурен Абаев: Владельцам авто с иностранными номерами дан достаточный срок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Владельцам автомашин с иностранными номерами дан достаточный срок для постановки их на учет. Об этом сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в ходе программы «Открытый диалог» на телеканале «Хабар», передает корреспондент МИА « Казинформ».

«Владельцам таких машин надо встать на казахстанский учет или вывезти эти машины в другие страны. В этом вопросе другого варианта нет. При этом, хочу заметить, что даже онлайн опрос показывает, что большинство казахстанцев поддерживает государство - с учетом экологии, налогов и так далее», - сказал министр.

Д. Абаев подчеркнул, что Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства обозначил достаточный срок для регистрации иностранных автомашин до 1 марта 2021 года.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 24 января на расширенном заседании Правительства, отметил, что в стране есть проблема с автомобилями, ввезенными из стран Евразийского экономического союза, которые своевременно не поставлены на регистрационный учет.

Президент РК дал поручение Генпрокуратуре - дать правовую оценку сложившейся ситуации. Для разрешения данной проблемы Правительству в месячный срок в разовом порядке следует обеспечить временную регистрацию автомобилей, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами Казахстана из стран ЕАЭС для личного пользования.

Президент пояснил, что регистрация на эти автомобили будет действовать до 1 марта 2021 года. До 1 марта 2021 года автовладельцы должны уплатить таможенные пошлины и утилизационный сбор с постановкой авто на постоянный учет, либо вывезти его из страны, либо осуществить иные, незапрещенные законодательством меры.

В заключение Глава государства поручил Правительству прекратить незаконный ввоз автомобилей из других стран.