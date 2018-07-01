Даурен Абаев: В Казахстане сократят 30 млн справок на бумаге

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Об основных направлениях программы «Цифровой Казахстан» рассказал на международной конференции в Бишкеке, посвященной внедрению технологий блокчейн, министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Д.Абаев сообщил свои зарубежным коллегам, что программа включает в себя пять направлений.

Первое - это развитие инфраструктуры. «За 25 лет независимости в республике проложено 20 тыс. километров оптоволокна. Президентом поручено за 3 года построить еще столько же километров. Настала очередь довести до всех без исключения населенных пунктов высококачественную связь. Таким образом еще около 3 миллионов жителей мы присоединим к этой инфраструктуре», - отметил министр.

Следующее направление - развитие креативного общества. «Мы понимаем, что без людей, которые будут знать хотя бы основы цифровизации, нам будет сложно дальше развиваться. В этой связи принято решение обучить цифровым знаниям максимальное количество наших граждан», - добавил Д.Абаев.

Третье направление программы - цифровизации экономики. «Мы будем внедрять практически во всех сферах экономики электронные нововведения. В программе предусмотрено около 120 мероприятий за 3 года, которые мы должны реализовать», - продолжил свое выступление спикер.

Следующее направление - цифровое государство. «Мы проанализировали пять наиболее часто выдаваемых справок и хотим отказаться от бумажного носителя. Мы сократим порядка 30 миллионов справок на бумаге».

И, наконец, последнее важное направление - экосистема. «Необходимо создавать экосистему, когда молодежь будет находить новые технологии, проводить новые исследования на территории ЭКПО», - заключил глава министерства, пригласив молодежь стран-участниц конференции в Астану, где реализуются объекты по технологии «умный город».