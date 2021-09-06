Даурен Абаев: «Сөзтүзер» - прямой проект по закреплению статуса государственного языка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Словарь «Сөзтүзер» - прямой проект по закреплению статуса государственного языка. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Словарь «Сөзтүзер» - это прямой проект по закреплению статуса государственного языка. Его значение также уникально. Потому что как средства массовой информации используют язык, так формируется язык общества, особенно детей. Это также относится к переводам в кино, сериалах и мультфильмах. Поэтому чистота языка – это, в конечном счете, вопрос будущего нации. Над созданием словаря работала специальная группа, в которую вошли известные в стране ученые и лингвисты, молодые редакторы и переводчики. С начала года, согласно плану, проведена очень большая работа. Проведен мониторинг более пятидесяти республиканских СМИ, вещающих в нашей стране, выявлены тысячи некорректных применений слов. Они были всесторонне проанализированы и классифицированы», - сказал Даурен Абаев на презентации словаря.

По его словам, этот словарь создан прежде всего для СМИ, университетов и госорганов.

«До конца года мы планируем опубликовать (словарь - ред.) на сайте. Поэтому считаем, что это начало работы. Кроме того, Министерство образования и науки планирует выпустить словарь в рамках государственного заказа в достаточном количестве. Необходимо организовать мастер-классы членов рабочей группы для журналистов, пресс-секретарей, специалистов-спичрайтеров, пишущих доклады», - заключил Д. Абаев.