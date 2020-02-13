Даурен Абаев считает неэтичным обсуждать посты Айсултана

НУР-СУЛТАН. КАЗИФОРМ – Спекуляции на постах внука Елбасы не останутся безнаказанными. Об этом сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в ходе программы «Открытый диалог» на телеканале «Хабар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я считаю неэтичным сейчас обсуждать, цитировать, ссылаться на откровения человека, находящегося на стадии лечения от наркозависимости. Вызывает обеспокоенность не его откровения, а состояние его здоровья. Я могу точно сказать, что посты, о которых Вы говорите, написаны под манипуляции определенных людей», - сказал Д.Абаев, отвечая на вопросы ведущего.

Министр отметил, что Айсултан долгое время находился под действием психоактивных веществ. И кто-то добивается рейтингов, цитируя его. Но это, по словам Д.Абаева, «дешевые рейтинги», построенные на человеческом несчастье. Нечестные люди спекулируют на фантазиях зависимого человека только потому, что он внук Первого Президента.

«Елбасы – человек, который внес и продолжает вносить огромный вклад в развитие нашей страны, сохранил мир, стабильность, согласие на нашей земле. То, что сейчас происходит – жалкая попытка его дискредитации, давления на нашу страну, грязная игра. Безнаказанными такие вещи не останутся», - подчеркнул Д.Абаев.

В заключение министр подчеркнул, что в ситуации с Айсултаном на первом месте стоит трагедия его матери, потому что для матери нет ничего дороже ее ребенка.

Кроме того, по словам министра, не только в казахстанском обществе, а во всем мире, стало большой проблемой отличить ложь от правды. Некоторые группы, распространяя ложную информацию, наносят ущерб репутации отдельных людей, больших компаний, даже целых стран, и за этим кроются корыстные мотивы. Таких примеров в последнее время стало много и в Казахстане.