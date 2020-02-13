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Даурен Абаев считает неэтичным обсуждать посты Айсултана

13 Февраля 2020 21:33
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Даурен Абаев считает неэтичным обсуждать посты Айсултана

НУР-СУЛТАН. КАЗИФОРМ – Спекуляции на постах внука Елбасы не останутся безнаказанными. Об этом сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в ходе программы «Открытый диалог» на телеканале «Хабар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Я считаю неэтичным сейчас обсуждать, цитировать, ссылаться на откровения человека, находящегося на стадии лечения от наркозависимости. Вызывает обеспокоенность не его откровения, а состояние его здоровья. Я могу точно сказать, что посты, о которых Вы говорите, написаны под манипуляции определенных людей», - сказал Д.Абаев, отвечая на вопросы ведущего.

Министр отметил, что Айсултан долгое время находился под действием психоактивных веществ. И кто-то добивается рейтингов, цитируя его. Но это, по словам Д.Абаева, «дешевые рейтинги», построенные на человеческом несчастье. Нечестные люди спекулируют на фантазиях зависимого человека только потому, что он внук Первого Президента.

«Елбасы – человек, который внес и продолжает вносить огромный вклад в развитие нашей страны, сохранил мир, стабильность, согласие на нашей земле. То, что сейчас происходит – жалкая попытка его дискредитации, давления на нашу страну, грязная игра. Безнаказанными такие вещи не останутся», - подчеркнул Д.Абаев.

В заключение министр подчеркнул, что в ситуации с Айсултаном на первом месте стоит трагедия его матери, потому что для матери нет ничего дороже ее ребенка.

Кроме того, по словам министра, не только в казахстанском обществе, а во всем мире, стало большой проблемой отличить ложь от правды. Некоторые группы, распространяя ложную информацию, наносят ущерб репутации отдельных людей, больших компаний, даже целых стран, и за этим кроются корыстные мотивы. Таких примеров в последнее время стало много и в Казахстане.


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Ключевые слова: СМИ,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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