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Даурен Абаев: Режим чрезвычайного положения - это не статическая категория
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр Даурен Абаев обратился к казахстанцам в связи с чрезвычайным положением в Казахстане из-за коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в Facebook.
«Сегодня Глава государства ввел режим чрезвычайного положения. В истории независимого Казахстана это беспрецедентный, но, увы, вынужденный шаг. Ведь как показывает практика, именно те страны, которые предприняли жесткие меры в самом начале эпидемии, смогли серьезно замедлить распространение болезни.
Несмотря на то, что в постановлении Президента содержится перечень вводимых ограничительных мер, граждане задаются вопросами о том, как именно будет протекать их жизнь в новых условиях.
В этой связи хотел бы отметить, что режим чрезвычайного положения, несмотря на довольно жесткие меры, не призван полностью парализовать экономическую жизнь страны. К примеру, продуктовые магазины, супермаркеты и их склады по всей стране будут работать в штатном режиме. Не нужно бояться, что продовольствие будет раскуплено и создавать ажиотаж. Аналогично не будет перебоев с работой детских садов.
В то же время режим ЧП снимает для ряда госорганов многочисленные бюрократические барьеры, которые нужны в повседневной жизни, но в экстренных ситуациях замедляют действия правительства.
Уже завтра Глава государства выступит с обращением, в котором будут даны конкретные установки. После чего в течение дня государственными органами будут проработаны меры и инструкции по своим сферам, к примеру, по организации рабочих графиков, обеспечению продовольственной безопасности и медицинскими препаратами, работе медицинских учреждений, передвижению по стране и так далее.
Режим чрезвычайного положения – это не статическая категория. Многие меры будут усиливаться или сниматься в зависимости от общей эпидемиологической ситуации.
Хочу обратиться к населению, с пониманием отнестись к вводимым мерам.
Все ресурсы страны будут мобилизованы на борьбу с болезнью.
Отдельно призываю поддержать непростой труд наших врачей, на плечи которых ложиться особая ответственность за жизни и здоровье граждан.
Уже сейчас, к примеру, в городе Алматы в круглосуточном режиме 50 врачей инфекционистов и медсестер обеспечивают надлежащие условия пребывания полутора тысяч граждан на карантине.
Уверен, вместе, сохраняя спокойствие, следуя рекомендациям врачей, и борясь до последнего за каждую жизнь, мы справимся с недугом», - говорится в сообщении.
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