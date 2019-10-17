Даурен Абаев рассказал о требованиях закрыть ту или иную передачу на телевидении

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев рассказал о требованиях закрыть ту или иную передачу на телевидении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Более 90% средств массовой информации в Казахстане - являются частными и государство не вправе вмешиваться в их деятельность и редакционную политику. Мы смотрим в целом информационную повестку и видим, что количество негатива не так много, но, в первую очередь, люди будут обращать внимание на негатив», - сказал Даурен Абаев в интервью программе «Открытый диалог» на телеканала «Хабар».

Министр привел конкретный пример по этому поводу.

«Если, условно говоря, в каком-то селе построят современную школу, даже если туда поставят парты и компьютеры, эту новость, наверное, прочитают только те, кто родом из этого села или имеет какое-то отношение к этому селу. Но, если будет новость о том, что в этом же селе человек зарезал другого человека, более того, если речь идет о разных национальностях, то эту новость будет смотреть если не в сотни, то в десятки раз больше людей, это уж точно», - пояснил Даурен Абаев.

Глава МИОР подчеркнул, что такая ситуация наблюдается не только в Казахстане, но и во всем мире.

«Во всем мире, в первую очередь, люди обращают внимание на негативные новости. Мы понимаем, что вопрос оптимизма граждан серьезно волнует не только депутатов, но и всех. Но в то же время, мы не должны вину за социальный пессимизм перекладывать на плечи журналистов или на СМИ. К нам действительно приходят запросы и письма - просят запретить передачи, ограничить выход каких-то новостей, прекратить публиковать материалы на какую-то определенную тему. Приведу такой пример, не так давно в эфире одной из программ, которая выходит на республиканском телевидении была показана история девочки-подростка. Вся соль этой передачи была в том, что она забеременела в 15 лет. После выхода этого выпуска нас завалили требованиями закрыть эту программу, потому что она рассказывает такие истории. Вы знаете, в этой ситуации меня смутило только одно, почему-то людей сама эта история не возмутила. А возмутил факт, что ее показали по телевидению. Все таки СМИ - это зеркало нашей действительности, но легче всего конечно разбить зеркало», - добавил Даурен Абаев.