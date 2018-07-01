Даурен Абаев рассказал о казахстанском опыте внедрения блокчейн
БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Перспективы внедрения блокчейн технологий обсуждали сегодня специалисты отрасли Южной Кореи, Кыргызстана, Беларуси и Казахстана на международной конференции в Бишкеке. Казахстанским опытом развития новейших технологий поделился с участниками встречи министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
По информации Д. Абаева, с использованием данной технологии в нашей республике реализуется несколько проектов. Так, Национальным банком запущен продукт по инвестированию средств в ноты регулятора без посредников, Генеральной прокуратурой прорабатывается проект по созданию Единого реестра административных правонарушений, а Министерством финансов - по администрированию НДС.
«Кроме того, проводятся исследования по применению блокчейн в сельском хозяйстве, торговле и регистрация права, - добавил министр. - Мы понимаем, что процесс технологической трансформации требует совместных усилий для выработки системных подходов и быстрого реагирования на изменения в мировой экономике. В данном контексте следует отметить опыт стран большой двадцатки в разработке унифицированного регулирования криптовалют. Отдельно отмечу проводимую совместно с кыргызскими коллегами работу, как в двустороннем формате, так и в рамках Евразийского экономического союза».
Как подчеркнул глава Министерства информации и коммуникаций, особый оптимизм в части изучения криптовалют вселяет готовность к взаимному сотрудничеству технопарков двух стран Astana hub и Парк высоких технологий Кыргызстана.
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