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Даурен Абаев провел онлайн-встречу с казахстанскими паралимпийцами

23 Февраля 2022 19:53
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Даурен Абаев провел онлайн-встречу с казахстанскими паралимпийцами

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Алматы министр культуры и спорта Даурен Абаев посетил Республиканскую школу высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта «Алатау», где в настоящее время проходит финальный учебно-тренировочный сбор национальной паралимпийской сборной команды перед XIII Зимними Паралимпийскими играми в Пекине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

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Ввиду того, что лечебно-тренировочные сборы проходят в условиях строгих антиковидных ограничений, министр поговорил со спортсменами в режиме онлайн-конференции.

«Ваши спортивные достижения, самоотверженность и воля к победе являются примером настоящего спортивного величия. Вы – наша гордость. Вся страна будет болеть за вас. Желаю вам успехов на предстоящих стартах, пусть удача сопутствует вам!» - обратился к паралимпийцам Д. Абаев.

От имени национальной сборной выступил главный тренер Василий Коломиец.

Напомним, XIII Зимние Паралимпийские игры Beijing- 2022 пройдут с 4 по 13 марта 2022 года, в них примут участие более 700 спортсменов из 50 стран мира. В состав национальной паралимпийской сборной вошли пять спортсменов: Александр Герлиц, Ербол Хамитов, Сергей Усольцев, Юрий Березин и Денис Петренко.

Паралимпийцы Казахстана будут выступать по двум видам спорта – пара лыжные гонки и пара биатлон. Церемония открытия игр пройдет 4 марта 2022 года в 22.00 по времени Нур-Султана.

Бронзовый призер Кубка мира по пара лыжным гонкам, мастер спорта международного класса Ербол Хамитов определен знаменосцем Паралимпийской сборной Казахстана.


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