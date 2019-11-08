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Даурен Абаев провел личный прием граждан в партии «Nur Otan»

8 Ноября 2019 12:30
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Даурен Абаев провел личный прием граждан в партии «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев провел личный прием граждан в республиканской общественной приемной партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В общественную приемную граждане обратились с различными вопросами. В частности, жители попросили поддержать предложение о развитии телевидения в Казахстане, касательно создания творческих телевизионных проектов, развития нескольких проектов в рамках программы «Рухани жаңғыру», а также обратились с просьбой по поводу включения национального телеканала «Dombyra» в спутниковую связь «OTAU TV».

В свою очередь Даурен Абаев, выслушав граждан, пообещал рассмотреть и решить все поступившие предложения и положительно оценил многие разрабатываемые проекты со стороны населения.

«Я думаю, что площадка партии «Nur Otan» использована правильно, чтобы руководители государственных органов проводили такие личные приемы. Мы видим, что некоторые вопросы не имеют отношения к нашему министерству. Граждане должны понимать одно: государственная система работает. Если письмо или обращение будет написано или донесено правильным образом, то и ответ так же будет корректным», - прокомментировал журналистам Даурен Абаев.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Нур Отан, Другие государственные органы,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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