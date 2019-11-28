Даурен Абаев прокомментировал встречу Елбасы с представителями региональных филиалов «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития Даурен Абаев прокомментировал прошедшую встречу Первого Президента РК – Елбасы, председателя партии «Nur Otan» Нурсултана Назарбаева с представителями региональных филиалов партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Самый важный момент, который прозвучал - это, конечно, усиление партийной ответственности депутатов маслихата. Сегодня активно развивается местное самоуправление. Все больше районов и сельских округов уже могут самостоятельно формировать и распоряжаться бюджетами. Они будут определять, куда и на что направить. Роль маслихатов в принятии стратегических решений в развитии регионов тоже усиливается. Естественно, на депутатах от партии будет лежать особая ответственность по исполнению предвыборных обещаний, соблюдению принципов и ценностей ее политической доктрины. Лидер партии четко обозначил этот посыл», - сказал Даурен Абаев в эфире программы «Открытый диалог» на телеканале «Хабар».

Вместе с тем, министр прокомментировал появившуюся информацию в соцсетях о возможных внеочередных парламентских выборах.

«Подобные разговоры были и после заседания политического совета в августе, тогда говорили, что осенью точно состоятся выборы. Как вы знаете, уже наступил декабрь. Практически любая активность партии «Nur Otan» сразу воспринимается как подготовка к внеочередным выборам. Но то, что мы видим - это естественный процесс, нормальная межэлекторальная работа партии. Тем более Елбасы поставил перед ней задачу по перезагрузке всей деятельности. Работа не будет иметь успеха, если в нее не вовлечь регионы», - считает глава МИОР РК.

Напомним, 25 ноября Нурсултан Назарбаев встретился с представителями региональных филиалов партии «Nur Otan». В совещании приняли участие депутаты Фракции партии «Nur Otan» в Мажилисе Парламента, секретари и руководители фракций маслихатов.