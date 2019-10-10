Даурен Абаев прокомментировал видео с требованием отставки главы Минздрава
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев прокомментировал видеообращение с требованием отставки министра здравоохранения Елжана Биртанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Я думаю, что мой коллега Елжан Биртанов стал удобной мишенью для недоброжелателей. Не критикуют тех, кто ничего не делает. А Министерством здравоохранения за последние годы ведется титаническая работа, изменения идут не фрагментарные, а системные. В таких случаях всегда есть недовольные, которым, например, может быть не выгодна прозрачность, не выгоден контроль качества», - сказал министр в эфире программы «Открытый диалог» на телеканале «Хабар».
В этой связи глава МИОР прокомментировал нашумевшее видео, в котором студенты требовали отставки главы Минздрава.
«Если брать конкретно это видео, то тут все лежит на поверхности. Добавить что-либо к тому, что сегодня заявляет Минздрав, очень сложно. Есть правила, есть закон, которым нужно подчиняться. Государство вложило деньги в обучение будущих врачей. А они дали гарантии того, что отработают по распределению сразу после окончания интернатуры. Они подписали все соответствующие документы. Этих специалистов ждут в селах, райцентрах, где есть большой дефицит кадров. В конце концов, это колоссальный опыт, врачебная практика. Никакая резидентура не может стать способом избежать данных обязательств. Это нарушение договора. И дело не в министре, они могут требовать отставки кого угодно, но отрабатывать им все равно придется», - отметил Д. Абаев.
«Министр здравоохранения ни от кого не прячется и встречается со всеми, кто его критикует, и постоянно заявляет о своей готовности к диалогу», - добавил он.
Ранее сообщалось, что министр здравоохранения РК Елжан Биртанов в Алматы встретился со студентами-медиками, требовавшими его отставки.
Ранее пятеро молодых врачей, которые обучаются платно, жаловались на то, что их отчисляют. Причина в том, что ранее они учились на гранте. Согласно закону, принятому 7 лет назад, они должны были отработать 3 года по распределению либо возместить деньги за учебу в госказну.
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