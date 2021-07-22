Даурен Абаев прокомментировал информацию о возможном использовании Pegasus для прослушки в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев прокомментировал информацию о возможном использовании ультрасовременной шпионской программы Pegasus для прослушки журналистов, политиков и гражданских активистов в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сложно комментировать то, о чем ничего точно не известно. Нам дали довольно интригующую информацию без каких-либо доказательств и просто предлагают поверить в это. По-хорошему в этот список можно включить кого угодно и таким образом посеять зерна сомнений в стране - среди элиты, среди журналистов и так далее. Мне кажется здесь важно придерживаться позиции «разумного скептицизма». Пока мне больше сказать нечего», - сказал Даурен Абаев в интервью в программе «Открытый диалог».

Ранее в СМИ сообщалось, что Международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз» и Союз журналистов Казахстана отреагировали на информацию OCCRP об использовании ультрасовременной шпионской программы для прослушки журналистов, политиков и гражданских активистов в более чем 10 странах мира, в том числе и в Казахстане.



