Даурен Абаев призвал молодых журналистов постоянно совершенствоваться

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев призвал молодых журналистов постоянно совершенствоваться и работать над собой в профессиональной сфере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ни для кого не секрет, что отечественная медиасфера бурно развивается в русле ключевых трендов глобальной коммуникационной революции. В потоке этих перемен важно уметь адаптироваться к ним, сохраняя ключевые ценности и принципы и традиции журналистского цеха», - сказал Даурен Абаев на форуме для молодых журналистов «Jas Qalam».



Вместе с тем министр выразил уверенность в том, что этот форум станет эффективной и действенной площадкой для совместной выработки решений актуальных проблем всей отрасли журналистики.



«Со своей стороны мы будем рады всем вашим идеям и предложениям. Мы должны признать с вами, что последние 15 лет возможно журналистика где-то, в каких-то сферах чуть потеряла остроту или наоборот где-то переточила свое перо. То есть из одной крайности в другую», - подчеркнул Даурен Абаев.



Министр информации и коммуникаций призвал молодежь неустанно работать над собой и быть профессионалами своего дела.





«Вы должны действительно разбираться во всех тонкостях своей профессии, вопросах, которые вы задаете. К сожалению, мы сталкиваемся с тем, что сейчас есть два-три вопроса, которые задают журналисты всем без исключения спикерам. Если вы будете задавать правильные и умные вопросы - вы будете получать правильные и умные ответы. Для этого вы должны знать правильный ли и умный ли это ответ. От вашей работы зависит развитие всего Казахстана, развитие гражданского общества. То есть тогда, когда, в том числе и чиновники будут понимать меру своей ответственности. Сейчас практически ничего утаить невозможно», - добавил Даурен Абаев.



Отметим, что форум собрал более 100 представителей молодежи в возрасте от 14 до 29 лет. Это молодые действующие журналисты, студенты факультетов журналистики, а также те, кто проявляет интерес к медиа - сфере.