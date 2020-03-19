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Даурен Абаев призвал казахстанцев не поддаваться панике

19 Марта 2020 21:23
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Даурен Абаев призвал казахстанцев не поддаваться панике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев призвал казахстанцев не поддаваться панике в связи с распространением инфекции коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Реакция населения естественна, страх в такой ситуации - абсолютно нормальное явление, в нем нет ничего постыдного и предосудительного. Но также нужно понимать, что страх бывает разным и сейчас нам с вами нужно побороть в себе страх панический, так называемый страх безотчетный, ведь он подавляет в нас разумное начало, мешает трезво и ясно смотреть на действительность»,- сказал Даурен Абаев в программе «Открытый диалог» на телеканале «Хабар».

Министр отметил, что побороть страх вовсе не означает показную браваду.

«Нет, это другая крайность, в которую мы, к сожалению, нередко впадаем. Сегодня никто не требует от казахстанцев какого-то запредельного героизма. Все, что нужно – следовать простым правилам, правилам несложным, можно даже сказать элементарным. Все прекрасно знают эти правила», - подчеркнул Даурен Абаев.


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Ключевые слова: Правительство РК, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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Автор:

Серик Сабеков

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