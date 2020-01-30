Даурен Абаев: Поводов для паники в связи с коронавирусом в Китае нет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Поводов для паники в связи с коронавирусом в Китае нет. Об этом сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в ходе программы «Открытый диалог» на телеканале «Хабар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Госпитализируют граждан, которые вернулись из Китая и у которых есть симптомы простудных заболеваний. Скорее всего, это сезонный грипп или простуда. Но наше Министерство здравоохранения госпитализирует этих людей с профилактической целью. Мы должны, конечно, исключить все негативные варианты. Сегодня поводов для паники нет. Министерство здравоохранения, практически, круглосуточно ведет контроль санитарных пунктов наших аэропортов и вокзалов», - сказал Д.Абаев.

Министр отметил, что Правительство ввело уже второй пакет мер по недопущению проявления коронавируса в Казахстане. Здоровье и безопасность нации важнее всего. Вся ситуация находится на прямом контроле у Президента.

Напомним, ранее главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин также призвал казахстанцев не пересылать фейковые сообщения о заболеваемости коронавирусом. Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов также прокомментировал слухи о распространении нового типа коронавируса в Казахстане.