+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -24 °С
Алматы: -6 °С
USD 378.80 EUR 417.32
RUB 6.02 CNY 54.61
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Даурен Абаев: Поводов для паники в связи с коронавирусом в Китае нет

30 Января 2020 22:15
Поделиться:
Даурен Абаев: Поводов для паники в связи с коронавирусом в Китае нет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Поводов для паники в связи с коронавирусом в Китае нет. Об этом сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в ходе программы «Открытый диалог» на телеканале «Хабар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Полицейские задержали врача, распространившего ложную информацию о коронавирусе
В Пекине перестраивают больницу «Сяотаншань» Минздрав РК предупредил об уголовной ответственности за фейковые новости о коронавирусе В Алматы просят не поддаваться на провокации: случаев коронавируса нет

«Госпитализируют граждан, которые вернулись из Китая и у которых есть симптомы простудных заболеваний. Скорее всего, это сезонный грипп или простуда. Но наше Министерство здравоохранения госпитализирует этих людей с профилактической целью. Мы должны, конечно, исключить все негативные варианты. Сегодня поводов для паники нет. Министерство здравоохранения, практически, круглосуточно ведет контроль санитарных пунктов наших аэропортов и вокзалов», - сказал Д.Абаев.

Министр отметил, что Правительство ввело уже второй пакет мер по недопущению проявления коронавируса в Казахстане. Здоровье и безопасность нации важнее всего. Вся ситуация находится на прямом контроле у Президента.

Напомним, ранее главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин также призвал казахстанцев не пересылать фейковые сообщения о заболеваемости коронавирусом. Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов также прокомментировал слухи о распространении нового типа коронавируса в Казахстане.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Правительство РК, Здравоохранение,
Поделиться:

Автор:

Мейрамбек Байгарин

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив