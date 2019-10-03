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Даурен Абаев: Послание – документ, рассчитанный на перспективу

3 Октября 2019 21:24
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Даурен Абаев: Послание – документ, рассчитанный на перспективу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев рассказал об основных результатах реализации Послания Президента РК за месяц. В частности, министр озвучил темпы строительства газопровода «Сарыарка» - поручение ускорить данные работы прозвучало в Послании Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С момента Послания прошел ровно месяц, но сделано уже немало. И еще больше предстоит сделать. Здесь нужно понимать, что Послание – это программный документ, который рассчитан на перспективу. Для его реализации разработан и принят общенациональный план, который включает в себя 81 пункт. Это конкретные меры, результат которых, я уверен, народ почувствует на себе», - сказал Даурен Абаев в эфире программы «Открытый диалог».

В качестве конкретного примера он привел ускорение строительства газопровода «Сарыарка».

«Если говорить о конкретных примерах, то Президент, к примеру, остановился на реализации одной из Пяти социальных инициатив Назарбаева. Это газификация страны. Он поручил ускорить темпы строительства газопровода «Сарыарка». И уже сегодня, по данным Министерства энергетики, средний темп сварочных работ составляет 6 км в день. Строительство магистрали уже завершается, понятно, что еще предстоят технические работы, наладка оборудования, но в планах в декабре завершить уже эти работы», - отметил глава ведомства.

«Результат будет такой: около 3 млн человек в Карагандинской и Акмолинской областях, а также в городе Нур-Султане получат доступ к природному газу. Этот проект даст толчок развитию инфраструктуры и МСБ, и самое главное – снизит выбросы загрязняющих веществ в атмосферу», - добавил он.

Ранее в Минэнерго озвучили сроки газификации столицы.

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Ключевые слова: Правительство РК, Бірге - реализуем вместе, Послание Президента РК. Сентябрь 2019,
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Азамат Сыздыкбаев

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