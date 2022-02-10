Даурен Абаев посетил подведомственные Минкультуры и спорта организации в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Даурен Абаев посетил подведомственные министерству культуры и спорта Национальный архив Республики Казахстан, Национальный центр рукописей и редких книг и Центр геральдических исследований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта.

В ходе визитов министру было доложено о ходе перевода в цифровой формат архивных документов. Также Даурену Абаеву был продемонстрирован процесс внесения сведений в информационную систему «Единый электронный архив документов». Кроме того, министр ознакомился с рукописями, книжными изданиями, раритетными архивными документами, картографическими материалами, мультимедийным контентом, словарями и справочниками, представляющими национальную ценность.

В ходе беседы с сотрудниками Национального центра рукописей и редких книг был озвучен ряд проблемных аспектов, в частности острая нехватка специалистов, владеющих арабским, чагатайским, персидским и другими восточными языками, а также реставраторов.

Здесь же министр ознакомился с автоматизированной информационной системой «Электронный каталог», позволяющей ускорить поиск необходимых исследователям сведений.

В Центре геральдических исследований во время знакомства с коллективом директор организации Әлібек Асқар рассказал о том, как Центр оказывает консультативную и методическую помощь по вопросам применения государственных символов и геральдики. В свою очередь министр подчеркнул особую важность работы Центра в год 30-летия государственных символов Республики Казахстан.

Обращаясь к сотрудникам организаций Даурен Абаев подчеркнул особую значимость выполняемых ими функций:

«Сегодня вами реализуется, порой, невидимая для широкой общественности работа, но это нисколько не умаляет ее колоссальной значимости. Это сердце государственного аппарата. Поэтому мы будем уделять пристальное внимание материально-техническому оснащению ваших организаций, и что не менее важно – достойному стимулированию вашего непростого труда», - заявил он.