Даурен Абаев посетил подведомственные Министерству объекты культуры в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Министр ознакомился с работой Казахской государственной филармонии им. Жамбыла, Казреставрации, Государственного центра поддержки национального кино, Центрального государственного музея Республики Казахстан, Казахской национальной консерватории им. Курмангазы, Казахского национального театра драмы им. Мухтара Ауэзова, Государственного академического русского театра драмы им. Михаила Лермонтова, «Казахфильма» им. Шакена Айманова, Государственного академического театр танца РК, Республиканского академического немецкого драматического театра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

Даурен Абаев встретился и побеседовал с коллективами подведомственных организаций, осмотрел ущерб, нанесенный объектам во время январских событий.

Министр подчеркнул, что Алматы всегда будет оставаться культурной столицей нашей страны.

«Богатство музейных, архивных, книжных фондов города, разнообразие театральных и концертных репертуаров, сосредоточение в городе креативной молодежи, работников сферы искусства – все это никуда не делось. Наоборот, мы с удвоенной силой должны работать над развитием и преображением культурного ландшафта южной столицы. И в этом деле вам принадлежит ключевая роль», - сказал Д. Абаев, обращаясь к сотрудникам объектов культуры.

Кроме того, в ходе встреч руководству подведомственных организаций был дан ряд конкретных поручений. В частности было отмечено, что богатые традиции и сложившийся годами репертуар нужно совмещать с новыми подходами, творческим экспериментом, сотрудничеством с представителями новой волны молодых режиссеров, сценаристов, драматургов, композиторов. Министр особо заострил внимание на смысловом, идеологическом посыле творческой продукции, особенно театра и кино.

«Сегодня перед нами стоит важная задача по формированию правильных ролевых моделей для молодых и юных граждан нашей страны. И здесь ничего нового придумывать не нужно: все уже давно описано великим Абаем. Его концепция «Толық адам» содержит в себе все необходимые посылы – самостоятельность, честность, стремление к самосовершенствованию, чувства справедливости и гуманности. Нужно внедрять эти ценности в сюжетные линии наших фильмов и спектаклей», - подчеркнул министр.

В связи с предстоящим 100-летием театра в 2026 году министр дал поручения по достойному празднованию предстоящего юбилея Мухтара Ауезова, а также по проведению капитального ремонта здания театра драмы, носящего имя великого прозаика.

В филармонии имени Жамбыла министр предложил обсудить вопрос празднования 40-летия оркестра «Отырар Сазы» и 100-летия Нургисы Тлендиева в 2025 году.

В ходе посещения «Казахфильма» министр ознакомился с ходом работ по модернизации кинофабрики, принял участие в предпоказе фильма «Касымхан».