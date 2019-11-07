Даурен Абаев: подписано соглашение о реализации казахстанско-российских волонтерских проектов

ОМСК. КАЗИНФОРМ – На пленарном заседании XVI Форума межрегионального сотрудничества в Омске министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев рассказал, как строится работа с молодежью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Даурен Абаев отметил, что Казахстан реализует собственные системные меры.

«Мы дали старт цифровизации экономики. Широко вовлекаем молодежь в этот процесс. Для гармоничного синтеза традиционных ценностей казахстанского народа с современными установками реализуется программа модернизации общественного сознания «Рухани жангыру». Третье – это провозглашенный Президентом Казахстана концепт слышащего государства. В его основе – идея трансформации взаимодействия власти и человека на принципах справедливости, прозрачности и доверия», - сказал министр.

Отметил Д. Абаев внедряемый в Казахстане проект «Президентский кадровый резерв», призванный обновить управленческий состав государственной системы за счет молодых креативных и амбициозных молодых людей.

2020-й год в Казахстане объявлен Годом волонтеров.

«Буквально сегодня подписано соглашение о реализации казахстанско-российских волонтерских проектов в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Это архиважное направление для нас – потомков тех, кто ценой собственной жизни отвоевал право на мир и свободу. В то же время мы предлагаем расширить перечень тематик совместных проектов», - сказал Д. Абаев.

Он отметил, что волонтерство – это одна из тех форм занятости молодежи, актуальность которой будет только расти.

«Сегодня со стороны государства непозволительно оставлять в нерабочее время человека один на один со своим смартфоном. Это чревато тем, что нормой жизни может стать постоянная неудовлетворенность, неспособность слушать собеседника, склонность к спорам ради споров, нежелание и неготовность оценивать компетентность и результаты работы других людей и многое другое. Именно на эту почву, к сожалению, благодатно ложится сетевой контент в виде популистских лозунгов и демагогий. В этой связи по поручению Президента мы намерены проводить глубокие реформы в сфере развития гражданского общества и готовы работать вместе с нашими российскими коллегами», - заключил Д. Абаев.