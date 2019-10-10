Даурен Абаев: Подходы в оказании АСП нужно менять

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев прокомментировал изменения в системе предоставления адресной социальной помощи (АСП) в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Адресная социальная помощь не должна восприниматься как альтернатива заработной плате. Такое видение, во-первых, серьезно бьет по бюджету страны, во-вторых, порождает неадекватное требование людей к государству. Только вдумайтесь: за 2 года количество получателей помощи увеличилось в 20 раз, на это было выделено свыше 140 млрд тенге. Но с ростом выделяемых средств, с ростом охвата помощью, к сожалению, выросло число и махинаций», - сказал Даурен Абаев в эфире программы «Открытый диалог» на телеканале «Хабар».

Министр отметил, что теперь будет оказываться помощь нуждающимся в трудоустройстве.

«Если конкретно, то около 75 тыс. нарушений выявлено. Все это проанализировано. Теперь Министерство труда и социальной защиты населения РК разработало новые правила. Государство будет оказывать помощь нуждающимся в трудоустройстве. Если дееспособный, трудоспособный член семьи отказывается от предложенной работы, то выплата АСП семье будет прекращена. Также будет введен гарантированный социальный пакет для детей из малообеспеченных семей. К примеру, для школьников предусмотрены горячее питание в школах, приобретение школьной одежды, возмещение расходов на проезд, то есть в помощи малообеспеченным семьям государство смещает акцент на детей. И это правильно. Ведь дети не несут ответственность за свое благополучие, а взрослые несут и должны нести», - считает глава ведомства.

«Но не стоит забывать, что это только пока законопроект, и предстоит пройти много различных обсуждений на разных площадках, в том числе и в Парламенте страны. Но сегодня ясно, что подходы в оказании АСП нужно менять», - добавил Даурен Абаев.

Напомним, Министерством труда и социальной защиты населения РК подготовлен законопроект, который изменит действующую систему предоставления адресной социальной помощи.