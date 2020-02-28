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Даурен Абаев поделился социальным роликом из цикла «Мы вместе!»: посвящается Александру Затаевичу

28 Февраля 2020 15:03
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Даурен Абаев поделился социальным роликом из цикла «Мы вместе!»: посвящается Александру Затаевичу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев поделился на своей Facebook-странице очередным социальным роликом из цикла «Мы вместе!», передает МИА «Казинформ».

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Цикл социальных роликов «Мы вместе!» - это проект, как рассказывал ранее Даурен Абаев, реализованный Министерством информации и общественного развития РК совместно с талантливой командой продакшн-студии «O.Y.Media» при участии Агентства «Хабар».

В рамках проекта будет выпущено 8 роликов – это небольшие, но очень ёмкие истории о видных деятелях казахского искусства, литературы, педагогики, сельского хозяйства.

«Все они внесли огромный вклад в развитие нашего национального кода, и все они представляют разные этносы. Это истории Герольда Бельгера, Александра Затаевича, Александра Бараева, Нины Патрушевой, Евгения Брусиловского и других. Близится День благодарности – это светлый праздник, символизирующий наше единение. И нашим проектом, приуроченным к этому дню, мы хотим сказать «спасибо» и почтить память тех людей, без которых сложно представить облик нашего независимого Казахстана», - писал ранее министр.

Сегодняшний ролик - пятый ролик из цикла, опубликованный Дауреном Абаевым, и посвящен Александру Затаевичу.

«Дорогие друзья! Сегодняшний ролик посвящён великому «собирателю» казахской музыки Александру Затаевичу. Опубликованные им сборники «1000 песен казахского народа» и «500 казахских кюев и песен» представляют собой сокровищницу фольклора и непреходящее достояние нашей страны»,- написал Д. Абаев на своей странице в Facebook.


Автор: Махаббат Сыздыкова


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Ключевые слова: Культура, Общество,
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