Даурен Абаев поделился социальным роликом из цикла «Мы вместе!»: посвящается Александру Затаевичу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев поделился на своей Facebook-странице очередным социальным роликом из цикла «Мы вместе!», передает МИА «Казинформ».

Цикл социальных роликов «Мы вместе!» - это проект, как рассказывал ранее Даурен Абаев, реализованный Министерством информации и общественного развития РК совместно с талантливой командой продакшн-студии «O.Y.Media» при участии Агентства «Хабар».

В рамках проекта будет выпущено 8 роликов – это небольшие, но очень ёмкие истории о видных деятелях казахского искусства, литературы, педагогики, сельского хозяйства.

«Все они внесли огромный вклад в развитие нашего национального кода, и все они представляют разные этносы. Это истории Герольда Бельгера, Александра Затаевича, Александра Бараева, Нины Патрушевой, Евгения Брусиловского и других. Близится День благодарности – это светлый праздник, символизирующий наше единение. И нашим проектом, приуроченным к этому дню, мы хотим сказать «спасибо» и почтить память тех людей, без которых сложно представить облик нашего независимого Казахстана», - писал ранее министр.

Сегодняшний ролик - пятый ролик из цикла, опубликованный Дауреном Абаевым, и посвящен Александру Затаевичу.





Автор: Махаббат Сыздыкова