Даурен Абаев поделился мнением об участниках Президентского резерва

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев встречался с участниками Президентского молодежного кадрового резерва и поделился своим мнением от встречи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу сказать, что прошел действительно лучший отбор. Это всего 300 человек из 13 тысяч, которые подали заявки. Такой показатель говорит о том, что инициатива Президента и его главная цель оказались востребованными молодежью. Но это только начало. Теперь же, участникам предстоит пройти испытание «в поле» - то есть, продемонстрировать свои умения и знания на практике. Насколько я знаю, сегодня уже 55 человек получили назначения, и до конца года еще порядка 100 будут назначены на различные должности», - сказал Даурен Абаев в ходе программы «Открытый диалог».

При этом министр призвал не думать, что таким образом государство «латает» какие-то кадровые дыры.

«Нет. Начат абсолютно новый процесс формирования государственной кадровой политики и строительства социальных лифтов для молодежи», - отметил глава ведомства.

По его словам, надо понимать, что участники кадрового резерва – это не запасной игрок, который выжидает своего шанса.

«Это конкретный проводник структурных изменений и преобразований в системе государственного управления. После встречи с Президентом мои коллеги приняли участников кадрового резерва, каждый по своему профилю. Я тоже встречался с ребятами, которые так или иначе связаны с профилем нашего министерства. Разговор у нас был очень обстоятельный. и я увидел простых молодых ребят, у которых «горят глаза» и у которых уже есть определенный багаж креативных и продуманных идей. И мы планируем принять в свои ряды этих ребят», - заключил министр.