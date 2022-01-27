Даурен Абаев ознакомился с работой ряда подведомственных спортивных организаций в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр посетил РГКП «Антидопинговая лаборатория спортсменов», РГУ «Республиканская специализированная школа-интернет-колледж олимпийского резерва имени Каркена Ахметова», РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» и «Республиканский колледж спорта», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

В ходе бесед с коллективами организаций было отмечено, что на сегодняшний день Президентом страны поставлена масштабная задача по развитию и популяризации спорта, повышению доступности спортивной инфраструктуры среди населения.

«Надо открыто признать, что текущий год в части развития массового спорта начался с не самых приятных новостей. Речь идет о механизме подушевого финансирования спортивных секций. Сразу несколько факторов сложились воедино, и почти во всех регионах они свою работу приостановили. Сейчас не время выяснять, кто виноват: акиматы, министерство, поставщики или казначейство. Страдают дети, поэтому мы должны максимально оперативно этот вопрос решить. Однако оперативность не освобождает нас ответственности по борьбе с серыми схемами, когда за работу с «мертвыми душами» особо ретивые поставщики пытаются получать реальные деньги. На данный момент, к сожалению, подобные лазейки в правилах финансирования есть, и мы их в ближайшее время устраним. Я прошу общественность дать нам немного времени для наведения порядка», - сказал Д.Абаев.



Даурен Абаев также добавил, что Правительством одобрены подходы и меры, включенные в План действий по развитию сферы спорта:

«В первую очередь, это меры по увеличению количества спортивных секций, инструкторов по спорту, расширению сети любительских клубов, строительству спортсооружений и проведению спортивно-массовых мероприятий, повышению пожизненного ежемесячного обеспечения спортсменов и тренеров, увеличению штатной численности спортсменов».

Отдельно министр отметил, что сегодня государство более пристальное внимание будет уделять развитию спортивной медицины и проведению жесткой антидопинговой политики, в том числе в сотрудничестве с международными институтами и лабораториями.