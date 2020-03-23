Даурен Абаев ответил на вопрос о заболевших коронавирусом чиновниках

АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев что информация о заболевших коронавирусом является врачебной тайной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас спрашивают, есть ли среди заболевших высокопоставленные чиновники в частности министры, вице-министры и т.д. Хотел бы отметить, что в соответствии со ст. 95 Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения данная информация является врачебной тайной. Мы не вправе ее разглашать. И, наверное, нет большой разницы кто болеет, главное, чтобы все люди выздоровели», - сказал министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

На сегодня в стране зарегистрировано 62 случая заражения коронавирусом.



