Даурен Абаев охарактеризовал поколение Z

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев охарактеризовал сегодняшнее поколение молодежи Z, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В целом, демографическая картина хорошо отражает процесс межпоколенческого транзита, который с разной скоростью происходит во всем мире. Речь идет о смене ценностных установок и мировоззренческих характеристик, определяющих границы между поколением Y (с 1981 до 1995 год) и поколением Z (после 1995 года). В целом, наши социологические замеры коррелируют с общепринятыми представлениями о поколении Z - молодежи, рожденной после 1995 года. Так, для них характерен высокий уровень потребления цифровых услуг. Их отношение к труду, деньгам и досугу значительно отличается от традиционного. Например, они больше склонны к выполнению работы на дому, для них большое значение имеют миссия и ценности работодателя, они более мобильны и склонны чаще менять место проживания. Зарубежные социологи отмечают, что в абсолютном выражении это бедное поколение, но одно из наиболее благополучных», - отметил Даурен Абаев, выступая на правительственном часе в Мажилисе.

«В сравнении с предыдущими поколениями они не имеют в собственности недвижимости или автомобиля, но при этом могут позволить себе съем комфортных апартаментов, пользуются приложением «Uber», к примеру, для передвижения по городу, а вместо откладывания средств на «черный день» предпочитают путешествовать «дикарями» по всему миру», - рассказал Даурен Абаев.

В целом, на сегодня в Казахстане насчитывается более 3 млн 800 тыс. представителей молодежи. Это 21% от общего числа населения.

«По возрастному критерию 1 млн 181 тыс. молодых граждан относятся к ювенальной группе – это лица от 14 до 18 лет. К постювенальной группе – от 19 до 23 лет – относятся 1 млн 161 тыс. граждан. Старшая возрастная группа от 24 до 29 лет насчитывает около полутора млн человек», - проинформировал министр.