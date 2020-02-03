Даурен Абаев обсудил с министром ислама Саудовской Аравии реабилитацию пострадавших от деструктивных религиозных течений

ЭР-РИЯД. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития Республики Казахстан Даурен Абаев обсудил с министром ислама Королевства Саудовская Аравия шейхом Абдель Латиф аль-Шейхом направления сотрудничества по вопросам реабилитации граждан, подвергшихся влиянию деструктивных религиозных течений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

Эту возможность удалось обсудить в ходе встречи, состоявшейся 2 февраля 2020 года в городе Эр-Рияд.

Даурен Абаев отметил, что Казахстан высоко оценивает усилия Саудовской Аравии, направленные на укрепление роли ислама во всем мире, пропаганду истинной, миролюбивой сущности религии – терпимой и объединяющей все народы.

«Мы знаем, что сегодня Саудовская Аравия ведет бескомпромиссную борьбу с радикальным экстремизмом и терроризмом. Казахстан всегда осуждал и осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях и выступает за принятие мировым сообществом эффективных коллективных усилий для искоренения этого явления», - заверил министр.

Шейх Абдель Латиф аль-Шейх отметил глубину и силу братских отношений между Королевством Саудовская Аравия и Республикой Казахстан, подчеркнув, что Королевство дорожит своими отношениями со своими братьями в странах, где распространен ислам.

«Королевство во главе с добрым королем и справедливым имамом Салманом бин Абдель Азизом Аль Саудом и Его Высочеством наследным принцем стремится заботиться об интересах мусульман во всем в мире и делает все возможное, чтобы защитить ислам от вредоносного влияния экстремистов и террористов, являющихся врагами ислама», - сообщил шейх.

Стороны обменялись мнениями о путях развития двустороннего сотрудничества в духовно-религиозной сфере и взглядами по актуальным вопросам современного положения Ислама.

По итогам встречи министры пришли к договоренности активизировать обмен опытом и информацией по профилактике деятельности радикальных религиозных течений, в частности методом ведения контрпропагандистской работы по ограждению населения от влияния экстремистской религиозной идеологии.

В рамках изучения лучших практик коллег из Саудовской Аравии Даурен Абаев ознакомился с деятельностью Центра реабилитации имени Мухаммеда бен Наифа и посетил Центр идеологической войны при Министерстве обороны.

Также в Эр-Рияде Даурен Абаев встретился с министром информации Саудовской Аравии Турки бен Абдуллой Аль-Шабана. Министры обсудили перспективы сотрудничества в области СМИ и договорились о заключении меморандума между крупнейшими информационными агентствами двух стран – ИА «Казинформ» и «Саудовским информационным агентством».