Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Даурен Абаев обратился к блогерам

Автор:  
Акбота Кузекбай
24 Августа 2019, 12:05
Даурен Абаев обратился к блогерам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международный форум блогеров «Открывая Казахстан» открылся в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Форум организован в рамках Года молодежи Общественным объединением «A kind heart» при поддержке НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» и Министерства информации и общественного развития РК.

Форум собрал на одной площадке зарубежных и отечественных блогеров и инфльюенсеров , а также молодежь, которая интересуется цифровыми технологиями, блогингом и новыми медиа. Отметим, что на форум прибыли известные тревел-блогеры из Великобритании, Австралии, США, Италии, России, Таиланда, Индии, Греции, Канады, Южной Кореи, Турции, Филиппин и Канады. Они совершили международный блог-тур по пяти регионам Казахстана и ознакомились с достопримечательностями нашей страны.

«Наша страна - молодое государство на карте мира. Наш народ имеет глубокую историю полную как славных, так и трагических страниц. На этой земле создавались и рушились кочевые империи. Наша культура берет корни на скальных рисунках Тамгалы и в зверином стиле сакских племен. Живут в мире и согласии представители свыше 100 этносов самых разных конфессий и религий. Уверен, что участники нашего форума, посетившие самые разные регионы страны смогли в этом убедиться. Мы хотим, чтобы туристы со всего мира смогли оценить красоту казахской земли», - сказал министр информации и общественного развития Даурен Абаев, открывая мероприятие.

Он отметил, что сегодня собрались десятки лидеров блогосферы из 18 стран мира и данный форум повлияет на создание нового контента.

«Это не случайно. В современном мире блогеры влияют на то, во что мы одеваемся, что мы едим, что слушаем и смотрим, где и как в свободное время проводим время. Вы кардинальным образом изменили наше представление о туризме, урбанистике, архитектуре и культуре многих стран. Сегодня путешественники по всему миру выбирая туристические направления, ориентируются на фотографии в социальных сетях, отзывы на форумах и блогах. « Кападокия « в Турции, ущелье «Ванна дьявола» в США - все эти культовые места стали известны и востребованы среди путешественников именно после серии публикаций в Инстаграм», - подчеркнул Д. Абаев.

«Я убежден, что сегодняшний форум станет отправной точкой к созданию совершенно нового контента, позволяющего узнать больше интересного и полезного о нашей замечательной стране. Не сомневаюсь, что сегодняшний форум позволит обменяться опытом в атмосфере хорошего настроения, найти единомышленников, наметить совместные планы и полезные проекты», - обратился министр.

Ожидается, что спикеры форума обсудят вопросы развития туризма, брендинга и блогинга , возможности новых медиа и создания качественного контента для интернета.

В ходе мероприятия для участников организованы информативные и полезные мастер-классы, где они узнают обо всех фишках для развития блогинга . Это - « Тревел фотография», «Развитие YouTube-профиля блогера «, «Стартап промоутер», «Бизнес-блогинг», «Социальная реальность», «Развитие Instagram-профиля блогера «, «Qazaq Instagram» и другие. К тому же, тренеры поделятся знаниями о том, как развивать Instagram и YouTube профили блогеров, продвигать свой бренд в интернете и создавать качественный мультимедийный контент, который можно будет монетизировать.

Хедлайнеры мероприятия: автор проекта «»Следуй за мной Мурат Османн и тревел-блогер Льюи Коул. Вместе с тем, на форуме состоится торжественная церемония награждения победителей конкурса видеоблогеров «Я из Казахстана», которая проводилась в рамках проекта «Открывая Казахстан».

Правительство РК   Интернет   Связь, ТВ, IT  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной