Даурен Абаев обратился к блогерам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международный форум блогеров «Открывая Казахстан» открылся в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Форум организован в рамках Года молодежи Общественным объединением «A kind heart» при поддержке НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» и Министерства информации и общественного развития РК.

Форум собрал на одной площадке зарубежных и отечественных блогеров и инфльюенсеров , а также молодежь, которая интересуется цифровыми технологиями, блогингом и новыми медиа. Отметим, что на форум прибыли известные тревел-блогеры из Великобритании, Австралии, США, Италии, России, Таиланда, Индии, Греции, Канады, Южной Кореи, Турции, Филиппин и Канады. Они совершили международный блог-тур по пяти регионам Казахстана и ознакомились с достопримечательностями нашей страны.

«Наша страна - молодое государство на карте мира. Наш народ имеет глубокую историю полную как славных, так и трагических страниц. На этой земле создавались и рушились кочевые империи. Наша культура берет корни на скальных рисунках Тамгалы и в зверином стиле сакских племен. Живут в мире и согласии представители свыше 100 этносов самых разных конфессий и религий. Уверен, что участники нашего форума, посетившие самые разные регионы страны смогли в этом убедиться. Мы хотим, чтобы туристы со всего мира смогли оценить красоту казахской земли», - сказал министр информации и общественного развития Даурен Абаев, открывая мероприятие.

Он отметил, что сегодня собрались десятки лидеров блогосферы из 18 стран мира и данный форум повлияет на создание нового контента.

«Это не случайно. В современном мире блогеры влияют на то, во что мы одеваемся, что мы едим, что слушаем и смотрим, где и как в свободное время проводим время. Вы кардинальным образом изменили наше представление о туризме, урбанистике, архитектуре и культуре многих стран. Сегодня путешественники по всему миру выбирая туристические направления, ориентируются на фотографии в социальных сетях, отзывы на форумах и блогах. « Кападокия « в Турции, ущелье «Ванна дьявола» в США - все эти культовые места стали известны и востребованы среди путешественников именно после серии публикаций в Инстаграм», - подчеркнул Д. Абаев.

«Я убежден, что сегодняшний форум станет отправной точкой к созданию совершенно нового контента, позволяющего узнать больше интересного и полезного о нашей замечательной стране. Не сомневаюсь, что сегодняшний форум позволит обменяться опытом в атмосфере хорошего настроения, найти единомышленников, наметить совместные планы и полезные проекты», - обратился министр.

Ожидается, что спикеры форума обсудят вопросы развития туризма, брендинга и блогинга , возможности новых медиа и создания качественного контента для интернета.

В ходе мероприятия для участников организованы информативные и полезные мастер-классы, где они узнают обо всех фишках для развития блогинга . Это - « Тревел фотография», «Развитие YouTube-профиля блогера «, «Стартап промоутер», «Бизнес-блогинг», «Социальная реальность», «Развитие Instagram-профиля блогера «, «Qazaq Instagram» и другие. К тому же, тренеры поделятся знаниями о том, как развивать Instagram и YouTube профили блогеров, продвигать свой бренд в интернете и создавать качественный мультимедийный контент, который можно будет монетизировать.

Хедлайнеры мероприятия: автор проекта «»Следуй за мной Мурат Османн и тревел-блогер Льюи Коул. Вместе с тем, на форуме состоится торжественная церемония награждения победителей конкурса видеоблогеров «Я из Казахстана», которая проводилась в рамках проекта «Открывая Казахстан».