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вчера 22:42
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вчера 22:21
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Даурен Абаев объявил о запуске сайта о коронавирусе
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев объявил о запуске сайта, который будет предоставлять быструю и проверенную информацию о коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ».
«На сегодняшний день вопрос оперативного, а самое главное, достоверного информирования граждан о ситуации с коронавирусом является одним из важнейших. Вынужден признать, что в некоторых моментах коммуникации с обществом ещё недостаточно эффективны. Немало проблем доставляет распространение фейковой информации, особенно посредством мессенджеров.
В этой связи хотел бы объявить о запуске сайта www.coronavirus2020.kz
На ресурсе будет аккумулироваться вся актуальная информация по режиму чрезвычайного положения, по правилам поведения при карантине, принимаемых мерах государства по борьбе с коронавирусом, опровержение распространяющейся в сети недостоверной информации и др.
Кроме того, на сайте собрана вся полезная информация о профилактике заболевания, симптомах, правилах поведения при выявлении симптомов в формате инфографик, картинок, которые можно скачать для последующего распространения.
Специально для граждан будет создан раздел вопрос-ответ, в рамках которого граждане смогут получить ответы на все интересующиеся вопросы.
Прошу вас поделиться этой информацией и доверять только надёжным источникам!«, - написал на своей странице в Facebook министр.
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