Даурен Абаев объяснил суть программы «Рухани жаңғыру»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев объяснил основную суть программы Рухани жаңғыру», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы все хорошо понимаем, как опасно попасть в ловушку самоуспокоения. Поэтому в наших действиях, сама наша жизнь должна сопровождаться здоровой рефлексией. Мы понимаем, что мы не идеальны. Именно поэтому в стране ведется большая работа по модернизации общественного сознания. «Рухани жаңғыру» - это не ренессанс традиционной культуры, как думают некоторые. Это не план мер по консервации архаики. Это – работа по привитию ценностей актуальных для новой эпохи: бережливости, трудолюбия, ориентированность на результат, полагания только на собственные силы, а не на упование на помощь ағашек и көкешек, здоровые амбиции, стремления постоянно быть конкурентоспособным и совершенствоваться», - сказал Даурен Абаев, выступая на республиканской конференции «Духовное согласие – залог единства и стабильности», приуроченной ко Дню духовного согласия.
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