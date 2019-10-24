Даурен Абаев об Указе Президента: Согласование – это не назначение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для чего Президент Касым-Жомарт Токаев расширил полномочия Первого Президента – Елбасы касательно согласования кандидатур членов Совбеза и министров, рассказал министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Откровенно говоря, я думал, что этот вопрос уже исчерпан. Нет смысла переливать воду из пустого в порожнее. У нас есть законоизбранный Президент, за него проголосовал народ – 70% всего взрослого населения, а это – свыше 6,5 млн человек. По сути, у него сегодня есть вся полнота полномочий, гарантированная Конституцией нашей страны. Есть огромный мандат доверия граждан, есть поддержка Елбасы. О каком двоевластии может идти речь? Согласование – это не назначение, назначает Глава государства. Поэтому не нужно искать второго дна - там, где его нет», - сказал Даурен Абаев в эфире программы «Открытый диалог» на телеканале «Хабар».

Напомним, ранее пресс-секретарь Президента РК Берик Уали прокомментировал Указ Главы государства от 9 октября 2019 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые акты Президента Республики Казахстан».