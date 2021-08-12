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Даурен Абаев об Олимпиаде-2020: Сейчас стоит задача - провести работу над ошибками

12 Августа 2021 15:57
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Даурен Абаев об Олимпиаде-2020: Сейчас стоит задача - провести работу над ошибками

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В программе «Открытый диалог- 2.0» первый заместитель Руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев прокомментировал результат Национальной сборной Казахстана на Олимпиаде в Токио. По его словам, сейчас стоит задача – провести работу над ошибками, проанализировать все процессы в этой сфере. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Глава государства уже высказался по поводу Олимпиады и высказался очень емко. Результат Олимпийской команды не соответствует спортивному потенциалу нашей страны. Думаю, все согласны с этим утверждением», - прокомментировал Даурен Абаев.

По его словам, в этой ситуации легче всего кого-то уволить, реорганизовать, и на этом все успокоится. А система будет работать по-прежнему.

«Сейчас стоит задача другая – провести работу над ошибками, проанализировать все процессы в этой сфере. Кстати, главный вектор Президент задал. Это развитие массового и детского спорта. На это и будем ориентироваться. То есть, самое важное – обеспечение доступности спортивной инфраструктуры в городе и на селе, вовлечение, как можно большего числа детей в бесплатные спортивные секции. Конечно же, нужна подготовка квалицированных тренеров и инструкторов», - отметил Даурен Абаев.

Также, по его словам, будет проделана большая аналитическая, ревизионная работа.

«Она будет находиться на прямом контроле Касым-Жомарта Кемелевича. Забегая вперед, скажу, что Президент планирует осенью провести большое совещание по спорту. Естественно обо всех нововведениях в сфере спорта общественность будет проинформирована», - добавил Даурен Абаев.

Напомним, сегодня в Правительстве прошло специальное совещание по текущим проблемам и перспективам развития массового и детского спорта в стране.


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#Спорт   #Олимпиада   #Общество   #Даурен Абаев  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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