Даурен Абаев - о захватчиках в Алматы: Было несколько попыток выйти в прямой эфир на ТВ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев рассказал, как действовали захватчики во время беспорядков в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как известно, протесты в городе Алматы начались 3 января. Поначалу они носили мирный характер. Полиция и Нацгвардия принципиально не применяли в отношении протестующих огнестрельное оружие. Однако позже голоса мирных протестующих затонули в призывах провокаторов к насилию и беспорядкам. Толпу возглавляли бандиты и террористы с оружием, с арматурами, дубинками и коктейлями Молотова в руках. Бандиты промышляли мародерством, а вторая организованная группа боевиков-террористов осуществляла точечные нападения на оружейные магазины, отбирала средства спецзащиты у избитых полицейских и военных», - рассказал Даурен Абаев в эфире телеканала «Хабар 24».

По словам Д. Абаева, захватчики действовали профессионально.

«Прежде всего, они захватывали и рушили административные здания города, офисы телеканалов в городе Алматы. Было предпринято несколько попыток выйти в прямой эфир на центральном телевидении. Дважды силами пограничных войск были отбиты нападения на телебашню в Коктобе. Террористами оперативно был захвачен аэропорт и несколько самолетов», - сказал Д. Абаев.

«На всех захваченных объектах они устанавливали баррикады и блокпосты. На каждом этаже захваченного акимата дежурили боевики, контролировали все входы и выходы. Передвижение по городу осуществлялось по оптимальным маршрутам, по всей видимости была использовалась собственная связь. Был предпринят штурм здания департамента полиции, со стороны террористов действовали снайперы со специальными винтовками. Уничтожались камеры наружного наблюдения, средства связи и передачи аудиовизуальной информации», - отметил заместитель руководителя АП РК.

Также, как заявил Даурен Абаев, главной целью были сотрудники органов правопорядка. Известен, как минимум, один случай, когда обезглавили молодого курсанта. На данный момент известно о 18 погибших сотрудниках.

«Вначале сил было недостаточно. Переброска дополнительных сил осложнялась тем, что напряженность сохранялась одновременно в нескольких регионах. Все это сопровождалось массовыми погромами и мародерством, избиением мирных жителей, охранников, женщин и стариков», - сказал Даурен Абаев.