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Даурен Абаев о видео, где полицейский лег на дорогу: Это вопиющий прецедент

5 Марта 2020 22:11
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Даурен Абаев о видео, где полицейский лег на дорогу: Это вопиющий прецедент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев прокомментировал резонансное видео в соцсетях, в котором полицейский ложится на дорогу, чтобы перегородить движение автомобилистам на закрытую автотрассу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Я считаю, что это вопиющий прецедент. Только задумайтесь, полицейский пытается оградить людей от риска замерзнуть на трассе. В ответ эти же люди еще и нападают на полицейских. Сколько мы видели случаев, когда такие горе-водители застревали на трассах - без еды и топлива, их спасали те же полицейские, тоже рискуя и замерзая», - сказал Даурен Абаев в интервью программе «Открытый диалог» на телеканале «Хабар».

Министр добавил, что в ролике видно, как автовладельцы с весельем и задором толкают машину дорожной полиции, отталкивают полицейских.

«Когда один из сотрудников лег на дорогу - им было смешно, а сейчас им не смешно. Они все задержаны. Насколько мне известно, 11 водителей привлекут к ответственности, к административному аресту до 5 суток, а еще трем самым ретивым грозит уголовная ответственность за применение насилия в отношении представителя власти, а это уже не сутки и не месяц, а, возможно, годы тюремного заключения. Сейчас они все раскаиваются в содеянном, вот и вся правда жизни», - подчеркнул Даурен Абаев.



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Ключевые слова: Общество,
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Автор:

Серик Сабеков

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