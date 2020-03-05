Даурен Абаев о видео, где полицейский лег на дорогу: Это вопиющий прецедент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев прокомментировал резонансное видео в соцсетях, в котором полицейский ложится на дорогу, чтобы перегородить движение автомобилистам на закрытую автотрассу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я считаю, что это вопиющий прецедент. Только задумайтесь, полицейский пытается оградить людей от риска замерзнуть на трассе. В ответ эти же люди еще и нападают на полицейских. Сколько мы видели случаев, когда такие горе-водители застревали на трассах - без еды и топлива, их спасали те же полицейские, тоже рискуя и замерзая», - сказал Даурен Абаев в интервью программе «Открытый диалог» на телеканале «Хабар».

Министр добавил, что в ролике видно, как автовладельцы с весельем и задором толкают машину дорожной полиции, отталкивают полицейских.

«Когда один из сотрудников лег на дорогу - им было смешно, а сейчас им не смешно. Они все задержаны. Насколько мне известно, 11 водителей привлекут к ответственности, к административному аресту до 5 суток, а еще трем самым ретивым грозит уголовная ответственность за применение насилия в отношении представителя власти, а это уже не сутки и не месяц, а, возможно, годы тюремного заключения. Сейчас они все раскаиваются в содеянном, вот и вся правда жизни», - подчеркнул Даурен Абаев.



