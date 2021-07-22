Даурен Абаев о вакцинации: Никакой охоты на ведьм не будет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане активизируют работу по пропаганде вакцинации от коронавируса. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев в программе «Открытый диалог», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Никакой охоты на ведьм не будет. Речь идет исключительно об активизации работы. Ведь проблема в чем? Так называемые «антиваксеры» мало того, что не хотят сами прививаться, они еще ведут довольно агрессивную пропаганду, используют при этом фейковые новости, оперируют псевдомедицинскими факторами. Немало случаев, когда они давят на своих близких, убеждая не прививаться, и в такой ситуации их сложно не назвать упертыми», - сказал Даурен Абаев.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РК также постарался ответить на вопрос: «Не говорит ли наличие немалого числа противников вакцинации о снижении уровня образования в обществе?».

«Я не могу просто взять и поставить диагноз всему обществу, системе образования, к примеру. Я же не блогер в конце концов, а эксперты говорят разные мнения. Закрытые соцопросы показывают, что противников не так много. Это так называемое «агрессивное» меньшинство. Ну и получается, что агрессивное, активное меньшинство – против пассивного большинства. Но это меньшинство не на йоту не сомневается в своих словах, доказывает свою правоту с такой миссианской убежденностью и твердостью в словах», - пояснил Даурен Абаев.

Спикер также выразил свое мнение по поводу того, что среди «антиваксеров» встречается и достаточное количество образованных людей.

«Звучит множество разных мнений по этому поводу, давайте я расскажу о том, что мне ближе всего. Вы знаете, мы живем в информационную эпоху, если сравнить нас с жителями 19 века, то количество источников, откуда мы берем и черпаем информацию, выросло в тысячи, в десятки тысяч раз. Каждый день мы получаем столько информации, что не можем ее обработать, понять, переосмыслить. Картина мира, она становится все более сложной и пестрой и так далее и так далее. А человек наоборот психологически стремится к тому, что для себя пытается все объяснить и понять, что такое хорошо, а что такое плохо, что такое «белое» и что такое «черное». Так вот из-за этого многообразия с научной точки зрения объяснить все происходящее для каждого отдельного человека, это очень сложно. Это требует времени, требует и усилий колоссальных. Но у таких людей всегда есть более простой путь, это конспирология. Это такая волшебная вещь, которая объясняет любое событие в мире. Вы знаете, зачем вникать в сложные социальные процессы, изучать политсистемы, экономические какие-то специфики и так далее? Когда все можно свалить, условно говоря, на какого-то «злого дядечку», - подчеркнул Даурен Абаев.