Даурен Абаев о поручении Президента: Мы убрали более 800 различных мероприятий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев высказался о сокращении форумов и различных мероприятий в рамках поручения Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас есть празднование 175-летия Абая, есть празднование Дня Независимости. Президент РК Касым-Жомарт Токаев говорил о внутреннем содержании этих форумов, а это уже другой вопрос. В рамках 30-летия Дня Независимости мы собираем предложения с разными сроками. Вы предварительную работу не видите. Сейчас этот план состоит из 89 - 90 пунктов, а было 900 пунктов. Мы убрали более 800 различных мероприятий. Всю эту работу мы уже провели, достаточно серьезную по сокращению форумов и семинаров», - сказал Даурен Абаев, отвечая на вопросы журналистов в ходе расширенного заседания коллегии ведомства.

Министр в ходе коллегии проинформировал, что в феврале планируется утвердить Концепцию и план мероприятий по празднованию 30-летия Независимости.

Напомним, в ходе расширенного заседания Правительства от 24 января Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил долгосрочный мораторий на расходы по приобретению дорогостоящего транспорта, мебели, а также проведение различных форумов и мероприятий.