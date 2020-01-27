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Даурен Абаев о поручении Президента: Мы убрали более 800 различных мероприятий

27 Января 2020 14:00
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Даурен Абаев о поручении Президента: Мы убрали более 800 различных мероприятий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев высказался о сокращении форумов и различных мероприятий в рамках поручения Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«У нас есть празднование 175-летия Абая, есть празднование Дня Независимости. Президент РК Касым-Жомарт Токаев говорил о внутреннем содержании этих форумов, а это уже другой вопрос. В рамках 30-летия Дня Независимости мы собираем предложения с разными сроками. Вы предварительную работу не видите. Сейчас этот план состоит из 89 - 90 пунктов, а было 900 пунктов. Мы убрали более 800 различных мероприятий. Всю эту работу мы уже провели, достаточно серьезную по сокращению форумов и семинаров», - сказал Даурен Абаев, отвечая на вопросы журналистов в ходе расширенного заседания коллегии ведомства.

Министр в ходе коллегии проинформировал, что в феврале планируется утвердить Концепцию и план мероприятий по празднованию 30-летия Независимости.

Напомним, в ходе расширенного заседания Правительства от 24 января Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил долгосрочный мораторий на расходы по приобретению дорогостоящего транспорта, мебели, а также проведение различных форумов и мероприятий.


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Ключевые слова: СМИ, Другие государственные органы, Общество, Абай,
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Акбота Кузекбай

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