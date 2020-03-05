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Даурен Абаев о несанкционированных митингах: Мы пока не перешли на уведомительный порядок

5 Марта 2020 21:31
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Даурен Абаев о несанкционированных митингах: Мы пока не перешли на уведомительный порядок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев высказался о несанкционированных митингах, совсем недавно прошедших в республике, передает корреспондент МИА «Казинформ»

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«Это были несанкционированные малочисленные митинги. Мы пока на уведомительный порядок не перешли, поэтому для таких мероприятий нужно разрешение властей. Без санкции такие действия вне закона», - сказал Даурен Абаев в интервью программе «Открытый диалог» на телеканале «Хабар».

Министр напомнил, что закон о мирных собраниях сейчас находится на обсуждении.

«К слову, сейчас закон о мирных собраниях у нас находится на обсуждении. Буквально только что я приехал из Караганды, где мы очень интересно и подробно обсуждали этот законопроект. Есть очень интересные идеи, которые мы, наверное, сможем привнести в законопроект», - добавил Даурен Абаев.


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Ключевые слова: Общество,
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Автор:

Серик Сабеков

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