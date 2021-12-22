Даурен Абаев о медалях к 30-летию Независимости РК: Это дань общества и государства огромному труду и заслугам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев в ходе программы «Открытый диалог» отметил, что врученные медали и награды к 30-летию Независимости - это дань общества и государства огромному труду и заслугам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все награды имеют разную степень достоинства. Это к аргументу о девальвации. Все-таки есть ордена и медали, которыми награждают буквально единицы, да и то не каждый год. Другое дело - юбилейные медали, которые на то и существуют, чтобы поощрить широкий круг деятелей в разных регионах, в разных сферах, которые вносят весомый вклад в развитие нашей страны. Просто представьте себе и попробуйте объяснить учителю с 30-летним стажем, который воспитал не одну сотню достойных граждан страны, что его медаль девальвирована и ничего не стоит. Таких учителей мы наградили сотни. Объясните это 126 кавалерам ордена «Еңбек даңқы», которые всю жизнь проработали на предприятиях или в сельском хозяйстве или 133 ветеранам труда, либо сотням врачей, которые продолжают борьбу с пандемией. Эти награды - дань общества и государства их огромному труду и заслугам», - сказал первый заместитель руководителя Администрации Президента.

Даурен Абаев также прокомментировал высказывание о том, что среди награждённых много госслужащих.

«Вопреки сложившемуся стереотипу, что среди награждённых много государственных служащих, хочу сказать, что только меньше 10% из всех людей, которые получили награду, это государственные служащие. Хотя они все заслужили тоже. Просто государственные служащие всегда на виду, поэтому, возможно, создаётся такое впечатление, что наградили только госслужащих, но это не так. Ещё раз повторю - менее 10%. Соглашусь с тем, что наград в этом году было больше, чем обычно. Но мы не каждый день отмечаем 30-летие Независимости. Что касается анахронизмов, хочу сказать, что вопреки общепринятому мнению, практика награждения, присвоения почетных званий и орденов, медалей - это не наша уникальная традиция. Она имеет место во всем цивилизованном мире. Это делалось для того чтобы поощрять людей, ставить их в пример подрастающему поколению, культивировать ценности трудолюбия и верности долгу, патриотизма и служению обществу. Ничего плохого в этой практике нет», - отметил Даурен Абаев.

Ранее Даурен Абаев выделил три фундаментальных вывода за 30-летие Независимости.