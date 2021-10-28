Даурен Абаев: О ханах, культуре и экономике Золотой Орды нужно снять серию фильмов

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Необходимо проработать создание серии документальных фильмов о ханах, культуре и экономике Золотой Орды. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации Президента РК Даурен Абаев, принимающий участие в международной конференции «Ұлық ұлыс - Алтын Орда», проходящей в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

«Для нас Золотая Орда – это не просто страница истории. Это колыбель казахского этноса и государственности. В плавильном котле Ұлық ұлыса мы берем начало: там наши истоки, там наши корни. Это не попытка самоутверждения за счет истории, это факт, подтверждаемый исследованиями генетиков. Золотая Орда - не панацея, способная решить все проблемы идеологического характера. Это составная часть одной большой и комплексной работы по интерпретации национальной истории с позиции подлинно независимого и суверенного государства», - отметил Даурен Абаев.

Как сообщил Д. Абаев, с Президентом страны были согласованы некоторые подходы в части популяризации тематики Золотой Орды, требующие реализации уже с начала следующего года.

«Первое - усилить работу по поиску материалов о Золотой Орде, находящихся в архивах иностранных государств. Второе - представить план реконструкции ордынских городищ по всей территории Казахстана и создания на их основе аутентичных историко-материальных комплексов. Третье - проработать вопрос издания научных монографий, к примеру, о ханах Берке, Джучи, Узбеке. Четвертое - проработать выпуск энциклопедии «Золотая Орда» и обновить контент Википедии по золотоордынской тематике на казахском, русском и английском языках. Пятое - проработать создание серий документальных фильмов о всех ханах Улуг Улуса от Джучи до Кенесары,​ о духовной и материальной культуре Золотой Орды, её городах и торговой политике.​

Шестое - проработать выход адаптированных сказок для детей по мотивам золотоордынских эпосов. Седьмое- актуализировать содержание школьной и вузовской программ по истории Казахстана с учетом новейших открытий по золотоордынской тематике», - сказал Даурен Абаев.