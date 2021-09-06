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    17:26, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Даурен Абаев: Нужно превратить государственный язык в язык межнационального общения

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Необходимо превратить государственный язык в язык межнационального общения в стране. Об этом в ходе презентации словаря «Сөзтүзер» заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В последнее время все чаще говорят о том, что на телевидении и радио, в прессе и на сайтах случаются различные ошибки. Языковеды беспокоятся о нарушении языковых норм. В связи с этим Президент и Министерство информации и общественного развития совместно с известными учеными и языковедами разработали данный словарь. Словарь был вручен Главе государства и получил положительную оценку Президента», - сказал Даурен Абаев на презентации словаря в СЦК.

    По его словам, в истории были как эпоха процветания казахского языка, так и тормозившие его развитие политические моменты. Но за годы суверенитета казахский язык развивался всесторонне и сегодня становится языком науки, технологий и бизнеса.

    «Теперь стоит задача – усилить эту динамику и сделать государственный язык языком межнационального общения в стране. В этой связи Глава государства в своем Послании сказал: «Каждый гражданин, будущее которого связано с нашей Родиной, должен сосредоточиться на изучении казахского языка. Это главный показатель патриотизма». На пути к этой цели очень важно сохранять здравый смысл, мир и взаимоуважение в обществе. Считаю, что в этом должен быть заинтересован каждый казахстанец», - заключил первый заместитель руководителя Администрации Президента РК.


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