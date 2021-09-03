Даурен Абаев: Нужно перестать серьезно относиться к заявлениям Жириновского о Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нужно перестать серьезно относиться к заявлениям Жириновского о Казахстане. Такое мнение высказал первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев в программе «Открытый диалог-2», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мне кажется, нам нужно давно перестать серьезно относиться к публичным заявлениям Жириновского о Казахстане. Здесь такое сплошное шоу, никакой политики. Естественно, попытка заработать очки у электората перед выборами. Вот и все. Слушать его нужно не с карандашом, а с попкорном в руках. А что касается государственной политики в языковом вопросе, в вопросе межэтнических отношений, то Президент вчера расставил в этой теме все точки над «i», и закрыл тему», – сказал Д. Абаев.

Напомним, 1 сентября, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана, Президент Касым-Жомарт Токаев заявил: «В соответствии с нашей Конституцией государственным языком является казахский. Русский язык обладает статусом официального языка. Его использованию, согласно нашему законодательству, препятствовать нельзя. Каждый гражданин, связывающий свое будущее с нашей страной, должен приложить все усилия к изучению государственного языка. Это и есть одно из проявлений настоящего патриотизма. От того, что наша молодежь владеет разными языками, в том числе и русским, мы только выигрываем».

Глава государства также отметил, что граница между Казахстаном и Россией – самая длинная в мире, а русский язык – один из шести официальных языков Организации Объединенных Наций. Поэтому к этому вопросу нужно подходить с точки зрения здравого смысла.

Ранее в ряде российских СМИ было опубликовано высказывание депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Владимира Жириновского о том, что «в Казахстане может возникнуть свой собственный «Талибан».